1990. aastate alguses Matsallu kolinud Lotmanid rõõmustasid enim selle üle, et seekordne preemia tuli ornitoloog Eerik Kumari kodukanti.

„Kumari vaim on ikka veel Kirbla peal hõljumas,“ ütles looduskaitsja Kaja Lotman Lääne Elule. „Minul on selline tunne, et see on tore, kui Kumari preemia tuleb Kumari kodukanti.“