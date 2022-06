Matsalu turismitalud on landipüügi laiendamise vastu

Matsalu rahvuspargis tegutsevad külaseltsid on vastu rahvuspargi uues kaitse-eeskirjas lubatud harrastuspüüdjate püügiala laiendamisele.

Külaseltside hinnangul rikuvad landimehed vaadet ja häirivad linde, kelle pärast loodusturistid välismaalt Matsallu tulevad. „Eestis on 3700 kilomeetrit rannikut, ruumi peaks olema,” ütles Haeska külaseltsi esindaja Ants Ale.

Ale selgitas, et kui rannakalur käib kord nädalas merelt kala võtmas ja püüniseid puhastamas, mis võtab aega kuni tund, siis landimees on enamasti kala püüdmas terve päeva. Kuigi harrastuskaluril on lubatud püüda kuni viis haugi, siis pärast viienda haugi püüdmist landimees üldjuhul kalapüüki ei lõpeta, vaid laseb järgmised püütud haugid lihtsalt vette tagasi.

