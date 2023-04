Haeskas tuleb linnumess

Pühapäeval korraldab Haeskas asuva Tuulingu puhkemaja peremees Ants Ale taas linnumessi. „Eestlaste hulgas hakkab ka linnuvaatlus populaarsemaks muutma, mess on selleks, et see harrastus kiiremini areneks,” põhjendas Ale, miks ta kuus aastat tagasi linnumessi ellu kutsus. Tema sõnul aitab see ehk aru saada, miks välismaalased Läänemaale tulevad.

Tuulingu puhkemaja õuel kell 10 algavale tasuta messile tulevad tootjad ja maaletoojad tutvustama uuemat vaatlus- ja fototehnikat, oma materjalid saadab messile ka ornitoloogiaühing. Messile on oodatud ka algajad huvilised, sest Ale sõnul on kohal asjatundjad, kes aitavad liike tundma õppida. Haeska linnuvaatlustornis juhendab vaatlejaid ornitoloog Leho Luigujõe, kellel on abiks teine ornitoloog Margus Ots.

Juba varahommikul algab aga linnuralli, kus kahe-kolmeliikmelised võistkonnad saavad võistelda, kui mitut liiki nad kella 5 ja 12 vahel Haapsalu maa- ja linnapiirkonnas kohtavad. Osavõtjate vahel loositakse välja auhinnad, milleks on vaatlustehnikat ja üks öö majutust viies Läänemaa ööbimiskohas.