Kamado valikust leiab esmaklassilised keraamilised grillid, millega saab toidu valmistamise viia täiesti teisele tasemele. Need pole niisama grillid, vaid selle valdkonna tõelised tähed, mille abil saab valmistada nii hõrku kala, aga ka miks mitte pitsat. Küll aga võib tekkida küsimus, milline Kamado grill valida? Valik on suur ja seetõttu võib olla otsust raske teha, tuleme sulle appi, et saaksid valida parima Kamado grilli.

Milline Kamado grill valida aeda?

Kamado grill on traditsiooniline Jaapani grill, mis on vallutanud eestlaste südamed. See on grillide tippklass, mille abil saab teha kõike, nii grillida, vokkida, küpsetada kui ka palju muud. Just sel põhjusel on Kamado grill üks esimesi valikuid kõikide suurte kodukokkajate ja loomulikult profi kokkade jaoks.

Kui sa soovid viia oma grillimise teisele tasemele, siis tasub kaaluda Kamado grille. Mõistame, kui sa ei tea, milline Kamado grill valida, sest neid on mitmeid erinevaid. Kamado grillid erinevad nii funktsioonide kui ka suuruse poolest. Kaup24 kui ka Hansaposti valikust saad tellida endale Kamado Nordgarden, Zyle, TasteLab ja teised keraamilised grillid.

Kui sul on suur pere või sa armastad kostitada sõpru ja sugulasi grill õhtutega, siis sinu jaoks on kõige õigem valik Kamado Bono Media. See on loodud suuremate perede jaoks, sest sellega on võimalik küpsetada lausa 20 burgerit või 10 veise antrekooti. Kas pole mitte muljet avaldada?

Kamado Nordgarden grill sobib nii aeda aga ka rõdule. See on sulle sobiv siis, kui soovid korraga teha süüa 4-8 inimesele. Lisaks on sellel Kamado grillil suitsutamise võimalus, et valmistada ka head suitsukala või midagi muud, mis sinule ja sinu perele meeldib.

Milline Kamado grill valida erinevate toitude tegemiseks?

Kamado keraamilised grillid võimaldavad valmistada erinevaid toitusid ning on heaks asenduseks tavapärasele pliidile või ahjule sinu köögis. Suvel saad pea kõik toidud Kamado grilli abil valmistatud. Milline Kamado grill valida, et sellega saaks valmistada palju erinevaid toite?

Olgu selleks siis mõne koogi, pitsa või piruka küpsetamine, mõned Kamado grillid sobivad ka selliste toitude valmistamiseks. Kui sinu jaoks on oluline, keraamiline grill lubab sul seda teha, siis tutvu Hansapostis või Kaup24 erinevate Kamado grillidega, et veenduda, milline toode sobib küpsetamiseks. Mõned Kamado grillid on ideaalsed ka suitsutamiseks ja asendavad väga hästi suitsuahju. Kuna kõik Kamado keraamilised grillid, sealhulgas kõige populaarsemad Kamado Joe grillid, on mitmekülgsed, saab spetsiaalsel alusel küpsetada ka pitsat, vokkida oma lemmikuid juurvilju ning mõnel mudelil on võimalik ka suitsutada kala või liha.

Mõtle, mida soovid sina valmistada Kamado grillil ja vali selle põhjal toode, mis vastab kõige enam sinu vajadustele. Kamado grillid on investeering meeliülendavatesse maitseelamustesse ning pikka kasutusaega. Avasta tooted Kaup24-st ja Hansapostist ja vaata, milline Kamado grill valida oma koju!