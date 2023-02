Äge suvi ja metallist suitsuahi käivad käsikäes!

Suvi ja õues toiduvalmistamine käivad kokku kui sukk ja saabas. Muidugi, selleks et saavutada maitsvaim tulemus, on vajalik korralike töövahendite olemasolu. Olgu siis tööriistaks kivide vahele tehtud lõke, metallist suitsuahi või nn ufo grillid. Ja kui esimene ja kolmas on tuttavamad tegijad, siis kuidas leida endale sobiv suitsuahi? Ja milleks seda üldse vaja on?

Foto: Pixabay

Toiduvalmistamise mitu võimalust

Korralik metallist suitsuahi sobib nii kala ja liha, kui ka teiste toitude – juust ning mereannid – valmistamiseks! Kui varasemalt oli suitsutamise üheks eesmärgiks ka toitude säilivusaja pikendamine, siis nüüd kasutatakse suitsutamist peamiselt selleks, et saavutada ihaldatud suitsune mekk.

Suitsuahju suitsukambrisse lisatakse puidulaaste, mis hõõguvad tasasel tulekindlal alusel ning tekkiv suits juhitakse toiduni. Oluline on ka see, milliseid puidulaaste kasutada! Kõige populaarsemad on kirsi-, lepa- ja õunapuulaastud, kuigi kasutada on võimalik ka saepuru, värskeid puuoksi või lehti.

Milleks on vajalik metallist suitsuahi?

Metallist suitsuahi ei tähenda alati ühte ja sama. Näiteks paks roostevabas teras on paljude jaoks eelistatud metallist suitsuahi, kuna soojus kiirgub ühtlasemalt. Alumiinium, mis võib olla odavam, võib algaja jaoks liha suitsutamise keerulisemaks muuta.

Materjalist tähtsamgi on suitsuahju ehitus. Seega, ehkki suitsuahju on võimalik ka ise ehitada, on tavaliselt lihtsam soetada korralik metallist suitsuahi Kaup24 või Hansapost veebipoest. Tavalisest ahjust erinevana paistab kohe silma see, et on eraldi suitsukamber ning küttekolle. Küttekolle on mõeldud, nagu nimest järeldada, kütmiseks, suitsukambris sünnib aga suits.

Nagu teiste kokkamiseks vajalike tööriistadega, on ka suitsuahi vaid üks vahend, millele saab juurde soetada igasuguseid lisasid, et kasutamine mugavam ja tulemuslikum oleks. Sellisteks lisadeks on näiteks singivõrk, konksud toidu riputamiseks, erinevad lisarestid ning ka rattad suitsuahju kergemaks transportimiseks.

Milline suitsuahi endale koju soetada?

Kõige rohkem on levinud kuumsuitsuahjud, kus suitsu temperatuur jääb vahemikku 80—140 °C, suitsutamisele kuluv aeg 20 minutist 1,5 tunnini. Selle kõrval ka külmsuitsuahjud, kus temperatuur on tunduvalt madalam, 18—40 °C, aga suitsutusaeg palju pikem – alates 12 tunnist kuni mitme ööpäevani!

Kõige tavalisemad suitsuahjud meenutavad oma välimuselt natuke lausa külmkappi – just oma suurusega! Samas, sinna mahub väga palju erinevat toidukraami, vajadusel kasvõi korraga. Neile vastandiks kõige väiksemad – nn suitsukastid.

Suitsukasti sisse pannakse suitsumaitse saavutamiseks vajalikud puulaastud, selle peale aga valmistatav liha. Ja kogu kupatus tõstetakse omakorda grilli peale. Ühelt poolt hea lahendus, sest selline suitsukast ja kõik grillid sobituvad omavahel. Miinuseks mahutavus ehk suitsutatud toodete suurtele fännidele jääb väheks.

Ja siin on olemas veel suitsuahi ja šašlõkivann või grill suitsuahi. Need on mitme eri funktsiooniga lahendused. Tavaliselt on olemas rest grillimiseks, šašlõkivann šašlõki valmistamiseks ja vajalik süsteem suitsutamiseks – ning kõik kokku üks töövahend. Multifunktsionaalne metallist suitsuahi aitab kokku hoida ruumi ja raha, pakkudes samal ajal siiski võrratut maitseelamust.