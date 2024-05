Vald lammutas Kullamaa katlamaja

Lääne-Nigula vald lasi lammutada Kullamaa elektroodkatlamaja ja paneb krundi oksjonile.

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks ütles, et lammutustööd lõppesid neljapäeva õhtul. „Võtsime töö vastu, haljastus on tehtud, muld veetud ja muruseeme sees,“ ütles Viks. Katlamaja lammutamiseks sai kohalik omavalitsus riigilt toetust, lammutamine maksis veidi üle 11 000 euro.

5000 m2 suurune krunt on kavas enampakkumisele panna alghinnaga 5000 eurot. „Katlamajaalune maa, aga krunt ise on suurem, on ka põllumaad,“ täpsustas Viks.

Kullamaa elektroodkatlamaja on kasutuseta seisnud kolhoosi likvideerimisest peale 1993. aastal. Kunagi köeti sellega Kullamaa asulat.