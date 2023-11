Kullamaa kooli bussihange nurjus

Kullamaa koolibussi hange liisida senise 30kohalise bussi asemel 45kohaline buss läks luhta, sest ainus pakkumus on Lääne-Nigula valla jaoks liiga kallis.

Kohalik omavalitsus on arvestanud 115 000 euroga, mida pakkumus ületas: buss läinuks maksma üle 150 000 euro. See käib Kullamaa osavallavanema Katrin Viksi sõnul vallale üle jõu. Sellest hoolimata loodab vald bussi siiski leida. „Uus hange on üleval,“ ütles Viks.

Kullamaa koolil on kaks 30kohalist bussi, millega tuuakse õpilasi hommikuti kooli ja viiakse pärast tundide lõppu koju tagasi. Ühe bussi liising lõpeb detsembri keskel ja kuna lapsi on koolis rohkem kui mullu, vajab kool nagunii uut, aga suuremat bussi.

Viksi sõnul on õpilaste arv Kullamaa keskkoolis kasvanud kümmekonna võrra.