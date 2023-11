Looduskaitse- ja kalandusinspektorid kontrollivad lõhejõgesid

Oktoobri lõpul alanud lõheliste kuderahu ajal pole Läänemaa kala- ja looduskaitseinspektorid veel röövpüüdjaid tabanud.

Keskkonnaameti Läänemaa büroo juhtivinspektor Marek Laht, ütles, et see hooaeg on Läänemaa lõhevalvajatele olnud seni tõesti vaikne. „Ise tahame uskuda, et see tuleb inimeste suuremast teadlikkusest,“ ütles Laht.

Ka Läänemaa büroo juht Liina Simpson nentis, et seni pole pidanud kedagi trahvima. „Praegu oli küll ka just üsna vihmane periood, see on lõhele üsna soodus, sest kõrge veetasemega on röövpüüdja elu ka keerulisem,“ ütles ta.

