Kullamaa keskkooli ja Lihula gümnaasiumit võib ees oodata sulgemine

Haridus- ja teadusministeeriumi teatel alustavad nad omavalitsustega läbirääkimisi, mille teema on alla 100 õpilasega gümnaasiumiastmetesse vastuvõtu lõpetamine, kirjutas ERR. Esimesena võtab ministeerium ette gümnaasiumid, kus õpib alla 40 noore.

Alla 40 õpilase on praegu 14 Eesti gümnaasiumis. Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri Henry Kattago sõnul kutsubki ministeerium kõigepealt laua taha selliseid koole pidavad omavalitsused.

Üheks selliseks on ka Kullamaa keskkool, kus gümnaasiumis õpib 40 õpilast.

Alla saja õpilase on ka Lihula gümnaasiumis, kus õpilasi on 60. Kuna haridusministeeriumiga kokkusaamist sel teemal veel pole, siis ei osanud Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ERRile öelda, kui mõttekas või mõttetu 60 õpilasega Lihula gümnaasiumi sulgemine võiks olla. „Me ei ole läbirääkimisi pidanud, aga arvestades seda õpilaste korjeala suurust, siis Pärnus gümnaasiumis on kohtade arvuga keeruline, seega ma ei oska öelda, et täna Pärnumaal see gümnaasiumite sulgemine oleks võibolla kõige mõistlikum samm,” sõnas Saare.