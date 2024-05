Kullamaa õpetajad ja õpilased väitlesid viiki

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 22

Reedel väitlesid Kullamaa gümnaasiuminoored oma õpetajatega selle üle, kas tehisintellekti (AI) kasutamine koolides tuleks keelata. Väitlusturniir näitas, et noored on õpetajatele võrdväärsed partnerid.

Õpilased esindasid seisukohta, et AI-l kooli asja ei ole ning õpetajad, et see on tänuväärt tööriist noorte ettevalmistamisel tööeluks. Kohtuniku rollis olnud 10. klassi õpilased Mirabelja Kuurmann, Robin Targamaa ja õpetaja Heli Mäe ning publik – kooli 7.–11. klasside õpilased ja õpetajad – leidsid, et väitlus oli tasavägine ja jäi viiki.