Iloni Imedemaa avas Wiklandi elutöönäituse

Ilon Wiklandi 95. sünnipäeva eel avas Iloni Imedemaa Haapsalus näituse, mis annab ülevaate kunstniku poolesaja aasta loomingust.

Kuigi Ilon Wiklandi illustratsioone on Haapsalus eksponeeritud ka varem, pole nii üksikasjalikku näitust seni olnud. „Esimest korda on tööd ajateljel,“ ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. Iloni Imedemaa 900 originaalillustratsioonist on väljas 60 tööd kümnendite kaupa, alates 1950. aastatest, kui noorukese kunstniku jaoks oli kõik veel ees, ja lõpetades 2000. aastatega, kui Astrid Lindgreni raamatute illustraatorina maailmakuulsaks saanud Wikland illustreeris juba oma käsikirju.