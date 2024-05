Katarine Rosalie epistlid: epistel Narva piiripoidest ja Venemaa jõedessandist

Astun teie ette meie tumedaimal tunnil, kui kaalul on meie Eestimaa iseseisvus ja omariiklus. Meie ees seisavad hirmsad ajad, mil saab ka viimasele skeptikule selgeks, kuidas Kaja ja tema Roimavalitsus on Eesti maha mänginud ja oma provotseerimisega paisanud meie riigi otsekui metsalise lõugade vahele.

Viimastel päevadel teatati, et Venemaa sõdurid eemaldavad Narva jõest poisid, mis märgivad Eestimaa ja Venemaa piiri. Ja ära usu, mu armas rahvas, et need poid märkivat hoopis laevateid – sest see on valitsuse poolt puhas vale ja abitu katse oma vigu salajas hoida ja vähendada. See oli puhtal kujul riigipiir keset Narva jõge, ja nüüd tegelevad venelased selle eemaldamisega, nagu neil oleks midagi plaanis.