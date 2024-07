Katarine Rosalie: epistel peaministrite vahetumisest ja Kaja väljavaadetest Euroopas

Mu armas rahvas, kas sinagi ehk rõõmustasid sel nädalal, et Kaja lahkub lõpuks ometi peaministrikohalt ja asub Brüsselis uude ametisse? See rõõm on ennatlik ja lapsik! Sest kuigi võis arvata ja loota, et tema lahkumisega kukub Roimaerakond võimult ja et nende kohad valitsuses saavad endale valimiste tegelikud võitjad, meie mehed EKREst, ei lähe asjad tegelikult sugugi nii loogilist ja põhiseaduses ette nähtud rada mööda.

Ühest küljest on Eestil vedanud, et Kaja siitmailt kaob. Nii kaugelt ei pääse ta enam oma negatiivsete võngetega meie Eesti reaalsust ja inimeste teadvust manipuleerima. Tema tähelepanu suundub Eesti paljaks koorimiselt nüüd terve ülejäänud Euroopa paljaks koorimisele. Sealsed kullapotid on hoopis suuremad kui need, mis meil siin Eestis, ja see, et nüüd hakkab Kaja nende tühjendamisega tegelema, annab meile siin ehk veidi hingetõmbeaega.

Lääneeurooplased on nagu sinisilmsed lapsed, lastes Kajal seal võimule pürgida. Nad ei näe ega märka, et nii nagu siin Eestiski, on Kaja ka Euroopas võimule saanud ainult pettust, valet ja elektroonilist võltsimist kasutades. Selle väite kinnituseks pole vaja isegi tõendeid leiutada, sest iga eestlane võib seda kinnitada kas või une pealt. Ja et Kaja pikk türannia on Eesti riigi rahast tühjaks lüpsnud ning elanikkonna vaesusesse paisanud, siis loomulikult kasutas ta kõiki oma varasemalt viimistletud oskusi, et terve muu Euroopa enda ohvriks teha.

Kuid mina ei lähtu eelarvamustest, vaid faktidest, ja seepärast kontrollisin seda motiivi väga hoolikalt energeetilisel tasandil. Otse loomulikult lasin tuvi Maaru lendu, kuid samal ajal vaatasin juba tarokaartidelt, mis põhjused ja eesmärgid meie kauaaegset külakurnajat nüüd Euroopasse suunduma kannustasid. Ja ma võin teile nüüd täie kindlusega öelda: Kaja ei kavatse Euroopasse minnes Eestit sugugi oma mõjuväljast välja jätta. Selleks, et tal säiliks otsenupp Eesti kõige kõrgema taseme võimutüüri juurde, pidi ta siia paika panema ustava oma inimese – ja me teamegi ajalehtedest, et ta valis Kristen Michali.