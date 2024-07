Iloni Imedemaal näeb kila-kolast valminud illustratsioone

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Haapsalus Iloni Imedemaal on aasta lõpuni vaadata Kertu Sillaste näitus „Kila-kolast muinasjutud”.

Näitusel on väljas muinasjuttude illustratsioonid, mis, nagu näituse nimigi ütleb, ongi valminud kila-kolast ehk vanadest jäätisepulkadest, pusletükkidest, nööpidest ja muust pudi-padist, mis üle kipub jääma.

Iloni Imedemaa trepiseinal ja kolmanda korruse mängutoas väljas olevad pildid on Sillaste illustratsioonid Läti muinasjutule „Vanataadi kinnas” ja Setu muinasjutule „Lõbusad pealuud”. Sillaste ütles, et tahtis Imedemaal näitust tehes riputada pildid just laste vaatamiskõrgusele. Ehkki see tähendab, et lapsed võivad hakata pilte ka käega katsuma, pole see Sillaste sõnul probleemiks: tal on kila-kola-piltidest tehtud fotod, mida kasutatigi muinasjuturaamatute illustratsiooniks, ning kui ka väiksemad tükid kipuvad piltidelt maha pudenema, saab need alati tagasi kleepida.

Raamatuid illustreerides Sillaste oma sõnul pilte tegelikult kokku ei kleepinudki, vaid asetas tokid lahtiselt aluspaberile ja pildistas maha. Nüüd on näitusele jõudnud pildid nende fotode järgi taasloodud. „Tahtsin need pildid pärissuuruses lastele nähtavaks teha,” ütles Sillaste.