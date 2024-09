Iloni Imedemaa üle-eestiline noorte illustraatorite konkurss 2025 on avatud!

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss ootab 13. jaanuarini 14-18aastaste illustratsioone eesti muinasjutule „Püha Jüri ja meremadu”. Auhinnatud tööde autorid kuulutatakse välja 5. veebruaril, mil Ilon Wikland saab 95. aastaseks.

Osalema oodatakse nii tava- kui kunstikoolide noori, sest konkurss on loodud just noorte kunstiõpilaste innustamiseks nende loomerännaku alguses. Konkursil osalemiseks tuleb saata illustratsioonid eesti muinasjutule “Püha Jüri ja meremadu”.

Konkursi iga-aastane preemiafond on 1000 eurot, mille jagamise otsustab žürii. Žüriiliikmete Tea Tammelaane, Viive Noore, Krista Kumbergi, Karin Mägi, Triin Soone, Katrin Ehrlichi ja Urmas Viigi sõnul on noored kunstnikud väga andekad ja läbi aastate on konkursi tase olnud kõrge.

Lisaks saab võitja Eesti lastekirjanduse keskuse välja pandud auhinna – ühe eesti illustraatori signeeritud autoritöö.

Eelmisele konkursile esitas konkursile oma töö 51 noort kunstnikku üle Eesti. Konkursi võitis Mirtel Maasikas (Rocca al Mare kool ja Sally Stuudio).

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss sai alguse 2014. aastal Ilon Wiklandi soovist julgustada ja innustada noori kunstiõpilasi end arendama ja proovile panema. Kokku on sellest ajast tunnustatud preemiaga kuuteist noort illustraatorit (mõnel aastal on preemia jagunenud mitme osaleja vahel).

Konkursi reegleid ja muinasjuttu „Püha Jüri ja meremadu” saab lugeda Haapsalu ja Läänemaa muuseumide kodulehel https://salm.ee/iloni-imedemaa/konkurss/