Lääne Elu paberleht neljapäeval, 19. septembril

Läänemaa ettevõtjad kasumimaksu vastu ei protesti

Läänemaa ettevõtjad ei haara hange ja vikateid ega lähe Toompeale kasumimaksu kehtestamise pärast protestima. „Kuskilt peab see raha ka ju tulema. Ma arvan küll, et tuleb anda. Kui tahame, et Eesti alles oleks, tuleb ikkagi moonamaks ära maksta,” lausus Cipax Eesti ASi juhatuse liige Kaido Sasse.

Suurpõgenemise aastapäev toob Läänemaale näituse ja kaks mälestusüritust

Sel nädalavahetusel meenutatakse üle 80 aasta tagust suurpõgenemist ka Läänemaal, kust väga paljud inimesed 1944. aasta sügisel läände pääseda üritasid ja paljud sinna ka pääsesid. Reedel avatakse Haapsalu raekojas näitus „Saatuseaasta 1944 Läänemaal“, laupäeval vaadatakse ajas tagasi Puise rannal ja Haapsalus rannarootsi muuseumi ees asuva põgenike mälestusmärgi juures,

