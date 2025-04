Lääne Elu paberleht neljapäeval, 10. aprillil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 1:0

Ministeerium kavatseb kaotada käitumishinde

Ligi 20 aastat Oru kooli juhtinud Andres Kampmann märkis, et seadusemuudatuse jõustudes läheb elu tükk maad kergemaks. Haapsalu algkooli direktori Malle Õiglase sõnul on käitumishinde kaotamine kahe teraga mõõk.

Kas kohalikku eriplaneeringut on vaja?

Majandusministeerium soovib kaotada seadusest kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu võimaluse. Lääeranna vallas ja Lääne-Nigulas on see planeeringuliik kasutust leidnud. Lääne Elu uuris, kas kohalikku eriplaneeringut on omavalitsuste hinnangul üldse vaja.

Volkonski rääkis orukatele vanadest aegadest

Peeter Volkonski kohtus Orul kohalikega ning rääkis lõbusaid lugusid vanadest aegadest. Sellest, kuidas ta esinemiskeelu sai, millist ametit lavalaudatelt eemal olles pidas ning palju muud põnevat oma kirevast elust. Näiteks lükkas ta ümber ühe enda kohta käiva levinud müüdi.