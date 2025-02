Ilon Wikland sai 95

Eile tähistas 95. sünnipäeva maailmakuulus illustraator Ilon Wikland, kes on andnud näo Karlssonile, Bullerby lastele ja väikesele Tjorvenile.

Kõigi lillekimpude seas, mis Wiklandini eile jõudsid, on üks Haapsalu ja Läänemaa muuseumide ning teine Eesti riigi poolt, mille andis üle Eesti suursaadik Rootsis Toomas Lukk.

Viimased aastad on Wikland elanud Stockholmi lähedal hooldekodus. „Tal on sinna viidud kirjutuslaud, mille koopia on meil siin Iloni Imedemaal. Tal on valmis paberid ja pliiatsid, aga tütred ütlesid, et ega ta tegelikult enam joonista,” ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. „Jõuluajal saatis tütar Birgitta mulle Ilonist pildi. Ta oli seal hästi reibas.”

Oma kohtumistest Wiklandiga meenutas Kõuts, et kunstnik, kelle põhimõte on olnud elus ettepoole vaadata, vaatab nüüd elule tagasi. „Tal on seda tehes helge pilk ja tänumeel kõige selle eest, mis on olnud,” ütles Kõuts.

Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ütles, et suvel Uuemõisa lossis Elin Toona elust jutustavat lavastust vaadates tekkis tal paralleel Toona ja Wiklandi vahel. „Mõlemad on vanemate armastusest ilma jäänud, mõlem