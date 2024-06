Katarine Rosalie epistel valitsuserakondade narkorallist ja Rüütlite mürgitamisest

Nüüd on aeg, mu armas rahvas, kus igaüks teist peab vaatama oma südamesse ja küsima endalt ausa meelega: kas olen mina see, kes viimastel valimistel hääletas narkomaanide ja kurjategijate poolt? Kõik, kes valisid Roimaerakonda, Isamaad, Keski või sotse, peavad silmad maha lööma ja tundma alandust ja häbi! Sest eks lugesite lehest, isegi peavoolumeedial ei õnnestunud seda seekord maha vaikida, kuidas juba erakondade valimispidudel käis kõva narkootikumide tarbimine, ja see on tõestatud.

Mis te nüüd ütlete? Kas imestate veel millegi üle? Aeg on imestamine lõpetada ja hoopis need isehakanud võimult kõrvaldada! Ammu-ammu on aeg, et nende asemele astuksid lõpuks meie mehed ja Valgussõdalased, kelle valimispeolt näiteks ei leitud narkootikumidest jälgegi!