Lääne Elu paberleht, laupäeval 5. juulil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit 0:00 / 0:54

Haapsalu üüriturg elavneb

Kinnisvara24 statistikast selgub, et Haapsalus on üürikorterite pakkumiste arv kasvanud, hind ja üüritootlikkus aga langenud. Haapsalu maakler Annely Sermat tõi välja, et varem lühiajaliseks üürimiseks mõeldud külaliskorterid on liikumas pikaaegsele üüriturule ja sellega on üüripakkumiste arv suurenenud.

Kui laps joonistab, siis on temaga kõik hästi

Artikkel jätkub peale reklaami

Iloni Imedemaa uus suvelavastus on saanud hakkama millegi ilmvõimatuga: rääkida lastele tõsistest ja valusatest asjadest neid pisendamata, aga ometi nii, et meel jääb helgeks.

Urmas Lüüs: igav mul ei ole

Jaanipäeva eel Ants Laikmaa majamuuseumis näituse avanud Haapsalust pärit Urmas Lüüsi nime on kuulnud ilmselt kõik kunstimaailmas toimuvaga vähegi kursis olijad – teda on nimetatud isegi praeguse aja kuumimaks nimeks.