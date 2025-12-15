Lääne Elu lugejate jõulupakid on teel laste juurde

Foto: Malle-Liisa Raigla
Esmaspäeval jõudsid heade Lääne Elu lugejate abiga lastele tehtud jõulupakid Haapsalu linnavalitsusse, kust lastekaitsetöötajad need enne pühi peredesse edasi toimetavad.
Lääne Elu korraldas neljandat aastat heategevusprojekti „Lääne Elu jõulupuu”, mille eesmärk on täita nende Haapsalu laste jõulusoovid, kelle vanematel pole võimalik ise kingikotti täita.
Kui esimesel aastal sai meie lugejate abiga kingi 15 last, siis tänavu aitasid lugejad täita 26 lapse kingisoovid, muutes sellega nende laste jõuluõhtu natuke rõõmsamaks.
Aitäh kõigile, kes aitasid laste soove täita ja nende jõuluõhtusse rõõmu tuua!