Alampalk tõuseb

Sellest aastast on Eestis töötasu alammäär 820 eurot ja minimaalne tunnitasu 4,86 eurot. Riigi ning tööandjaid ja töövõtjaid esindavate organisatsioonide vahel sõlmitud leppe kohaselt plaanitakse alampalka tõsta aastani 2027 astmeliselt, et see moodustaks 2027. aastaks 50 protsenti keskmisest palgast. Täpse järgmise aasta töötasu alammäära suuruse lepivad sotsiaalpartnerid kokku iga aasta sügisel, võttes aluseks Eesti Panga värskeima prognoosi, ja alammäära kinnitab valitsus.

