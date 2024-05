Suved on ikka ja alati olnud erinevate spordilaagrite aeg. Viimased 17 aastat on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi andnud oma jalgpallilastele selliseid võimalusi, et ka suvel koos lustida ja jalgpalli mängida.

Samas on laagrites osalenud palju ka väljaspool meie oma piirkonda elavaid noori. Klubi korraldatud suvelaagrid on väga popid ja toovad igal aastal kokku väga palju lapsi.