Täna otsustab Lääne-Nigula volikogu, kas anda Peraküla palvemaja kümneks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le NordEstNõva.

MTÜ juht Silja Silver rääkis, et tegemist on Nõval asuva väärika majaga, mida on kogukond talgukorras korda teinud: maja on värvitud, aknaid on restaureeritud ning katus on parandatud ja värvitud.