Elering saadab Lihula vana alajaama sisu Ukrainasse

Lihula vana alajaama seadmed aitavad Ukrainal venelaste purustatud elektritaristut taastada.

Venemaa rünnakud Ukraina elektritaristu pihta on praeguseks küll vaibumas, kuid lõhutud elektri- ja alajaamade taastamine võtab veel aega. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kirjutas oktoobri keskel Twitteris, et alates 10. oktoobrist on hävitatud 30 protsenti Ukraina elektrijaamadest. Elektritaristu töökorda seadmiseks on ukrainlased saanud naabritelt tõhusat abi.

Lihula alajaama juures on ladustatud hulk elektriseadmeid, mida nende omanik Elering tahab Ukrainasse saata. „Meil on hea meel, et oleme leidnud ja saanud kokku koguda seadmed, millega Ukrainat aidata,” ütles Eleringi juhatuse liige ja varahalduse juht Kalle Kilk.

Riigi äriühinguna pole otsene annetamine Eleringil võimalik. „Oleme jõudnud lahenduseni, et anname seadmed välisministeeriumile ehk riigile ja nemad tagavad nende tarnimise Ukrainasse,” selgitas Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa.

