Risti tuugeniarutelu oli kui rokk-kontsert

Risti tuulepargiarutelu kestis laupäeval viis tundi, 70pealist kuulajaskonda oli ohjama palgatud telenägu Johannes Tralla.

Reedel ja laupäeval oli Taeblas ja Ristil Lääne-Nigula valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku tulemuste avalikud arutelud. „Protsess on käinud päris pikka aega, ta on vahepeal olnud ka kohtu hammasrataste vahel jahvatamiseks, aga millega on algus tehtud, sellega tuleb lõpuni minna,” ütles vallavanem Janno Randmaa Taebla koosolekul.

„Tormiliselt,” võttis Lääne-Nigula vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm kokku laupäeval Ristil toimunud tuugeniarutelu. „Oli kuum.” Päev varem Taeblas toimunu oli Salmi sõnul sellega võrreldes ikka väga hillitsetud. Kui Taeblas oli huvilisi kohal veidi üle kümne, siis Risti kooli saali kogunes neid nii 70 ringis. Risti koosolek kestis viis tundi ja päris lõpuni päevakorraga Salmi sõnul ei jõutudki.

