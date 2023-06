Juhtkiri: tagahoovis toimetamine

Kui hiidlased aastaid tagasi avameretuulepargi vastu võitlesid, oli vastaliste üks soovitusi, et miks te tuugeneid siia tahate panna, püstitage need Ida-Virumaale, see kant on ju niikuinii juba lagastatud ja reostatud. Või pange tuugenid püsti mandrile, aga mitte siia, meie tagahoovi (inglise keeles kasutatakse akronüümi NIMBY, „not in my backyard” – e.k „mitte minu tagahoovi”).

Lääne-Nigula volikogul tuleb suve lõpus teha piirkonna tulevikku mõjutavaid otsuseid. Suure tõenäosusega annab kaks aastat tagasi tuulepargi ehituse ära keelanud vallavolikogu augustis-septembris loa Risti külje alla – seega sealsesse tagahoovi – tuugenid püsti panna.

