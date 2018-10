Homme tuleb sooja kuni 18 kraadi

Kolmapäeval tuleb päikeseline ilm ning õhusooja on kuni 18 kraadi, prognoosib ilmateenistus. Öösel on Põhja-Eestis pilves selgimistega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 1-7, rannikualadel 8-11 kraadi.

Kolmapäeval (17. oktoobril) on Eesti kohal kõrgrõhuala loodeserv ja ilm püsib sajuta. Ööks tuul raugeb, kuid tekib udulaamasid. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur 1..4°C-ni ning seda eelkõige lõunapoolsetes maakondades, põhja pool jääb valdavalt üle 5°C, rannikul on kuni 12°C. Päeval jõuab uus madalrõhkkond Skandinaavia rannikule ja laieneb Läänemere poole. Lõuna- ja edelatuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on 13..18°C.

Neljapäeval (18. oktoobril) suundub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lohk liigub üle Eesti. Öö on võrdlemisi selge ja sajuta ning mõõdukalt tugeva lõuna- ja edelatuulega. Päeval liigub madalrõhulohk üle Eesti, lisandub pilvi ja põhjapoolses Eesti osas sajab vihma, mujal on sajuvõimalus väiksem. Puhub mõõdukas edelatuul, tuul pöördub pärastlõunal läände, õhtul loodesse ja tugevneb rannikualadel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..7°C-st sisemaal 8..12°C-ni rannikul, päeval 13..17°C.

Reedel (19. oktoobril) madalrõhulohk eemaldub ja lääne poolt suureneb kõrgrõhkkonna mõju. Pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur öösel 1..7, rannikul on kuni 10, päeval tõuseb 9..12°C-ni.

Laupäevaks (20. oktoobriks) jääb kõrgrõhuala serv Eesti kohale. Öö on selgem ja sajuta, kuid päev on üsna pilvine, ja kohati võib tulla ka sorts vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C lähedale, rannikul jääb üle 5°C, päeval tõuseb 10°C ümbrusse.

Pühapäeva (21. oktoobri) öösel oleme veel kõrgrõhuharjas, kuid päeval suureneb Põhja-Atlandilt Teravmägede suunas liikuva aktiivse madalrõhkkonna kaguserva mõju, mis tõstab edela- ja lõunatuule päeval väga tugevaks. Märkimisväärset sadu oodata ei ole. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0..+5, kohati -2, rannikul on kuni +9°C, päeval tõuseb 9..12°C-ni.

Esmaspäeval (22. oktoobril) liigub madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu poole ning selle lõunaserva mööda kandub päevaks Eestisse vihmapilvede vöönd. Puhub väga tugev, merel tormine edelatuul. Lisandub pisut soojemat õhku. Õhutemperatuur öösel 4..11, päeval tõuseb 10..13°C-ni.

Teisipäeval (23. oktoobril) madalrõhuala nõrgeneb, kuid selle lohk on Eesti kohal. Läänekaare tuul nõrgeneb ja aeg-ajalt sajab vihma, võimalik ka lörtsi. Õhutemperatuur öösel 2..8, päeval 7..10°C.