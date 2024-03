Reedel, 29.märtsil pandi pall mängu Eesti naiste kõige kõrgemal tasemel, meistriliigas jalgpalli meistrivõistlustel.

Kõrgliigas teeb sellel hooajal kaasa kaks Läänemaa naismängijat. Jalgpalliklubi Tallinna Kalevi rivistuses alustas hooaega Taeblas Kairi Korpe käe all alustanud Anett Vilipuu ja Viimsi jalgpalliklubis jätkab mängimist Vatla jalgpallur Trinity Õismets. Just need kaks klubi olid ka hooaja avamängus Viimsi staadionil vastamisi.

