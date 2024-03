Galerii: linnuseõuel oli ristitee rännak

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 29

EELK Püha Johannese kogudus korraldas Suure Reede puhul pärast jumalateenistuse lõppu Haapsalu toomkirikus piiskopilinnuse õues ristitee rännaku ehk via crucise, mida juhtis piiskop emeritus Tiit Salumäe koos õpetaja Mart Salumäega. Palveid lugesid ka teised koguduse liikmed

Ristitee rännak rajaneb Kristuse peatustel teel ristile ja 14 peatusel meenutatakse Kristuse ristilöömise lugu.

Püha ristitee ehk via crucis või via dolorosa inspiratsioon pärineb varajastelt palveränduritelt Pühalt Maalt, kes püüdsid jäljendada Kristust, läbides tema kannatamisega seotud paiku. Via Crucis oli pikalt katoliiklik traditsioon, kuid tänaseks laialdaselt kasutusel ka protestantliku kiriku praktikas.