Kolmaski Haapsalu tuiksoon läheb suvel remonti

Suvel sulgub liiklusele kolmaski Haapsalu vanalinna suunduv tänav, kui ehitaja hakkab garantiitööna remontima Posti tänavat.

See tekitab olukorra, kus suve jooksul on remondis kolm Haapsalu vanalinna suunduvat teed: Posti, Metsa ja Lahe tänav. „Peab sättima, et kõik korraga kinni ei oleks,” ütles aselinnapea Innar Mäesalu.

Praeguse kava järgi alustab soojaettevõte Utilitas Lahe tänaval töid 1. aprillil. Kuidas tööd seal täpselt välja nägema hakkavad, selgub Mäesalu sõnul veebruari jooksul.

Mäesalu sõnul loodab ta, et osa ajast on Lahe tänaval üks sõidusuund avatud. Plaanide järgi lõpevad Lahe tänava ehitustööd jaanipäevaks.

Veebruari lõpus selgub ka Metsa