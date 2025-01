Haapsalu peatänavat võib oodata ümberehitus

Haapsalu Posti tänava ekspertiis näitas, et ehitaja on kivisillutise rajamisel rikkunud ehitustehnoloogiat ja tänavat ootab halvimal juhul ümbertegemine.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles Lääne Elule novembri lõpus, et linnavalitsus vaidleb ehitajaga, sest too ei taha vigu tunnistada. Sellepärast tellitigi sõltumatu ekspertiis firmalt T-Konsult, et saada vastus, kas YIT AS on ka