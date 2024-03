Anti Allas: mõni uus maks võib isegi rõõmu valmistada. Kui häirekellad löövad, tuleb tegutseda

Üllatusite pealkirja nähes. Aga just nii on – mind paneb magustatud jookide maks lausa rõõmu tundma, kuna see on suunatud ühe ühiskonna valukoha leevendamisele.

Alustuseks olgu kohe rõhutatud, et kindlasti pole tegemist suhkrumaksuga, millena seda mõned poliitikud ja ka teatud lobigruppide esindajad soovivad näidata. Moosikeetjaid ja -sõpru, koogiarmastajaid ja teisi suhkru tarvitajaid kavandatav maks mitte kuidagi ei puuduta, kuna suhkrut eraldiseisvana ei maksustata. Maksustamisele lähevad joogid, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta ja/või millele on lisatud magusainet. Maksumäär hakkab sõltuma sellest, kui palju jook suhkrut sisaldab ja kas on kasutatud magusaineid. Näiteks on maksust vabastatud kõik piimatooted, samuti 100 protsendi ulatuses mahlad, kuhu ei ole suhkrut ja magusaineid lisatud.

