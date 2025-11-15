Haapsalu kunstnik töötas kolm nädalat New Yorgis

Erakino New Yorgis Erakino New Yorgis. Foto: erakogu Lex Zooz Kunstnik Lex Zooz töötas New Yorgis kolm nädalat. Foto: erakogu

Haapsalust pärit kunstnik Lex Zooz elas ja töötas kolm nädalat New Yorgi äärelinnas, kus kattis maalingutega erakino kaks poolesaja ruutmeetri suurust siseseina.

„Lõin kosmose- või allveelaeva meenutava ruumi, mille aknad avaneks nagu teise maailma,” ütles Zooz Lääne Elule. Kui seni on kunstnik teinud pelgalt seinamaalinguid, siis seekord tuli tal kujundada täiesti uus ruum. Tal tuli luua geomeetrilised paksust vineerist ja puidust vormid, katta need maalingutega ja paigaldada spetsiaalne valgustus.

„See oli mulle midagi täiesti uut: muuta ruum millekski ebareaalseks. Mulle väga meeldis. Ehk õnnestub luua midagi taolist mõnele film