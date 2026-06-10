Läänemaa põlde ilmestavad plakatid

Plakat kirjaga „(Toidu)julgeolek algab põllult” ehib Haapsalu-Tallinna maantee ääres Võntküla ja Palivere vahelisel sirgel ristikupõldu. Juhan Hepner

Üle-eestiline kampaania „(Toidu)julgeolek algab põllult” toob ka Läänemaa põldudele plakatid, mis tuletavad meelde, et põllumajandus ei ole valdkond, mille arvelt kärpeid teha.

Aasa Agro omanik ja maheteraviljakasvataja Risto Aasa märkis, et Eesti põllumeeste toetusmäärad on Euroopa keskmisest madalamad. Samas on Eesti Euroopa Liidu ääremaa, mis peab olema konkurentsivõimeline ning jätkusuutlik.

Aasa on üks Läänemaa kaheksast põllumehest, kes seni on plakatikampaaniaga liitunud. Plakat kirjaga „(Toidu)julgeolek algab põllult” ehib Haapsalu-Tallinna maantee ääre