Postipunkte asendavate automaatide tulek venib

Martna raamatukogus olev postipunkt suleb 31. jaanuaril uksed, kuid pakiautomaati tuleb veel oodata. Foto: Malle-Liisa Raigla

Omniva sulgeb Läänemaal järjest postipunkte, aga neid asendama plaanitud pakiautomaatide ülespanek võtab veel üksjagu aega.

Esmaspäeval saatis Omniva Lääne-Nigula vallavalitsusele kirja, kus tänas meeldiva koostöö eest ja teatas, et 31. jaanuarist on Martna postipunkt suletud.

Kirjas pole iseenesest midagi uut, sest kavatsusest Martna postipunkt sulgeda, andis Omniva vallale teada juba oktoobris. Endiselt pole aga vallal selgust, kas, millal ja millise pakiautomaadi postiasutus suletud postipunktide asemele paigaldab.

Omniva kommunikatsioonijuhi Madiken Oja sõnul tuleb automaat nii Martnasse kui ka Kullamaale, kus postipunkt suleti juba septembris, kuid nende paigaldamise detaili