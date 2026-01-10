Postipunkte asendavate automaatide tulek venib

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Martna raamatukoguhoidja ja postipunkti pidaja Anu Huusi andis oktoobris postipunkti sulgemisest teada saades pakke kätte nagu ikka. 31. jaanuarist suleb postipunkt uksed. Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 4 minutit ja 33 sekundit
0:00 / 4:33
Martna raamatukogus olev postipunkt suleb 31. jaanuaril uksed, kuid pakiautomaati tuleb veel oodata. Foto: Malle-Liisa Raigla

Omniva sulgeb Läänemaal järjest postipunkte, aga neid asendama plaanitud pakiautomaatide ülespanek võtab veel üksjagu aega.

Esmaspäeval saatis Omniva Lääne-Nigula vallavalitsusele kirja, kus tänas meeldiva koostöö eest ja teatas, et 31. jaanuarist on Martna postipunkt suletud.

Kirjas pole iseenesest midagi uut, sest kavatsusest Martna postipunkt sulgeda, andis Omniva vallale teada juba oktoobris. Endiselt pole aga vallal selgust, kas, millal ja millise pakiautomaadi postiasutus suletud postipunktide asemele paigaldab.

Artikkel jätkub peale reklaami

Omniva kommunikatsioonijuhi Madiken Oja sõnul tuleb automaat nii Martnasse kui ka Kullamaale, kus postipunkt suleti juba septembris, kuid nende paigaldamise detaili

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT