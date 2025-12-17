Lääne Elu paberleht neljapäeval, 18. detsembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 34 sekundit 0:00 / 0:34

Neuroloogiahaigla sai heategijate abiga uue velotrenažööri

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) tähistas teisipäeval pidulikult noortele patsientidele mõeldud uue velotrenažööri ehk statsionaarse jalgratta kohale jõudmist.

Lihula viinaaida värkstoad hakkavad ilmet võtma

Lihula mõisa viinaaidas tegutsema hakkava kolme värkstoa – keraamika, puutöö ja arheoloogia – sisseseade järk-järgult saabub ning märtsi lõpuks peaksid kõik kolm töövalmis olema.