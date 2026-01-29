Abikassa toetas mullu üheksat peret

Läänemaa abikassa liikmed. Foto: erakogu

Läänemaa abikassa toetas lõppenud aastal enam kui 6000 euroga üheksat raskustesse sattunud peret, mida on rohkem kui tunamullu.

Kui eelmisel aastal jagati toetusteks 6052 eurot ja 14 senti, siis aasta varem oli see summa 4685 eurot ja 77 senti. Keskmise toetuse suurus oli mullu 650 eurot. „Aasta alguses olid summad, mida küsiti, suuremad,” ütles abikassa juhatuse liige Merike Nuudi.

Lõppenud aastal sai abi kokku 27 inimest, kellest 17 olid lapsed. „Ainult ühel juhul oli tegu perega, ülejäänud olid kõik üksikvanemad,” ütles Nuudi.

Viimastel aastatel on abi küsijate hulk olnud väga erinev. Kui eelmisel aastal aitas abikassa üheksat