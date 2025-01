Haapsalu kinnisvaraturul jätkub vaikelu

Haapsalus tõusis mullu küll mõnevõrra korteri ruutmeetri eest keskmiselt makstud hind ja ka müügitehingute arv, kuid maaklerite hinnangul on kinnisvaraturul endiselt vaikne.

„Vaikelu on endiselt: järelturg seisab ja müüjad hinda ei korrigeeri,” kirjeldas Haapsalu kinnisvaraturgu maakler Katrin Annus.

18 aastat maakleriametit pidanud Annely Sermat ütles, et kui tavaliselt on aastas oma rütm, kus on rahulikumaid ja elavamaid perioode, siis mullu polnud näha ühtki sellist seaduspära.

Maaklerite sõnul on kinnisvaraturul selgelt näha, et kohalik ostja on hinnatundlik ja uusarendused lähevad kaubaks suvitusk