Läänemaa maasikad jõudsid müügile

Kolmapäevast saab Läänemaa suurima maasikakasvataja Aaviku talu marju osta Uuemõisa Konsumi eest, poelettidel on marjad müügil olnud paar päeva kauem.

Aaviku talu peremees Elar Kuusemaa tõdes, et nii vara kui tänavu pole marjad veel müüki jõudnud. Mullu tulid esimesed marjad müügile kaks päeva hiljem, 7. juunil, aasta varem sellest veel kümmekond päeva hiljem. Kuusemaa selgitas, et praegu valmivad katteloori all olnud marjad, avamaamaasikate valmimiseni läheb veel aega.