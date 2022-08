Marjamüük – ühele töö, teisele lisaraha teenimise võimalus

Läänemaa suurim maasikakasvataja Elar Kuusemaa Aaviku talust ütles nädal tagasi Lääne Elule, et lõpusirge paistab ja maasikahooaja lõpp on käega katsuda. Esimesed kodumaised maasikad jõudsid sel aastal müüki 18. juunil, mis tähendab, et maasikahooaeg kestis veidi üle kuu. Kuusemaa sõnul on see üsna tavapärane. „Üsna imelik on nüüd kodus olla. Töömesilasi enam väga ei ole ja imelikult vaikne on,” lisas ta.

Kokkuvõtteid pole Kuusemaa hooajast veel teha jõudnud, kuid ütles, et marju sai tänavu mullusest vähem korjatud ja müüki viidud.

Maasikahooaja lõpp ei tähenda peremehel tööde lõppu, sest tema põllul kasvab ka kartul, kurk, hernes ja palju muud. Lisaks tegeleb Kuusemaa ka küttepuude tegemise ja nende müümisega. „Järgmise hooaja metsatöödega tuleb peagi pihta hakata,” lisas ta.

