Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 5 alusel.

Vormsi vallavalitsus teatab, et Vormsi vallavolikogu 20. mai 2022. a otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta.

Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks.

Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Vormsi vallavalitsuses aadressil Hullo küla ning Vormsi valla veebilehel www.vormsi.ee dokumendiregistris.

Vormsi vallavalitsus