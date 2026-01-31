Põhjamaade-Balti vesinikutrass võib kulgeda läbi Läänemaa

Kuula artiklit, 5 minutit ja 31 sekundit

Vesinikutrass võib minna kas läbi Lääne- või Raplamaa. Foto: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Elering esitas 2025. aasta lõpus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) taotluse Soomest läbi Baltimaade ja Poola Saksamaale kulgeva vesiniku ülekandetaristu Eesti osa riigi eriplaneeringu algatamiseks. Üks võimalik trass läheb läbi Lääne-Nigula ja Lääneranna valla.

MKMi riigi planeeringute nõunik Monika Korolkovi sõnul selgub hiljemalt märtsiks, kas valitsus algatab eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise.

„Juhul, kui planeering algatatakse, läheb selle koostamine hinnanguliselt maksma kolm miljonit eurot. 50 protsenti maksumusest kaetakse Euroopa Liidu toetusega, ülejäänud kulu kannab huvitatud isik Elering AS,” teatas Korolkov Lääne Elule.

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori (Nordic Baltic Hydrogen Corridor) projektipartnerid – Soome Gasgrid, Eesti Elering, Läti Conexus Baltic Grid, Leedu Amber Grid, Poola Gaz-System, Saksamaa Ontras