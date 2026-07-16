Juhtkiri: riik ei lase turiste maksustada

Illustratsioon: Karel Rahu

Kõik, kes on käinud puhkusereisil mõnes Vahemere äärses suures osas turismitulust elavas riigis, teavad, mis on turismimaks. Seda korjavad kokku majutusasutused, kas majutuse hinnast eraldi või siis koos sellega, olenevalt kui mugavaks keegi oma klientide elu tahab teha. Maksu suurus on euro või paar iga veedetud öö kohta, ehk kröömike kogukulust ning sellega kogutud raha kasutatakse nii turismitaristu parandamiseks kui ka kohalike inimeste turistidega lepitamiseks.

Meil ei tohi ent omavalitsused seda kehtestada, ehkki mõni väga sooviks, näiteks Vormsi, kus leitakse, et turistid toovad saarele prügi, aga ära ei vii. Kuid seda ei saa kehtestada, sest seadus ei luba. Ministeeriumid on küll arutanud selle maksu ja samuti teiste omavalitsuse maksude lubamist, aga plaan on praeguseks sahtlipõhja maetud.

Riigi seisukoht on arusaadav. Nemad koorivad maksumaksjalt niigi uute maksude kehtestamise ja olemasolevate tõstmisega seitse nahka, ärgu omavalitsus proovigu siit mingit penni vahelt lõigata. Pügame ise selle lamba karvutuks, ärge segage vahele. Omavalitsustele ise tuluallikate