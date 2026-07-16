Arheoloogid uurivad Ehmja kalmet

Foto: Kaire Reiljan

Arheoloogid Heikki Pautsi juhtimisel on pöördunud tagasi aastate eest uuritud Ehmja kalme juurde, lootuses saata uuemate meetoditega uut infot unikaalse kalme kohta.

Töö Ehmja kalmel algas eelmisel ja lõpeb sel nädalal. Arheoloogide peamine eesmärk on läbi sõeluda mullahunnikud, mis on jäänud kalme varasemast uurimisest aastail 1981 ja 1991.

„See on üks viimaseid varem kaevatud kalmeid, mille mullahunnikud on veel alles ja mille puhul on lootus täiendavat infot saada,” põhjendas Pauts, miks Ehmja kalme järeluurimine käsile võeti. Varem on arheoloogid samal viisil kaevanud läbi mullahunnikuid Maidla ja Ahli kalmel.

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Ajal, mil neid kalmeid esimest korda uuriti, ei kasutatud kalme kultuurkihi uurimiseks veel sõela, vaid arheoloogid uurisid maapinda kiht kihi haaval kühvlitega. Nii võis osa leide ja luukilde märkamata jätta.

Maidla ja Ahli kalmel on mullahunnikute sõelumisega välja tulnud terve hulk huvitavaid leide. Esimene nädal Ehmjas aga sellist rõõmu pole pakkunud. „Täielik anomaalia,” ütles Pauts. „See hunnik, mida praegu kaevame, oleks nagu aianduskeskusest tulnud – ilus m