Haapsalu kuursaal: ajarännak hõrkude maitsete keskel

Haapsalu kuursaal avas suvehooaja puhul uksed ja pakub taaskord rikkalikku menüüd einestamiseks.

Haapsalu kuursaal. Silmi paitav elegantne puitpits, iidsete ajastute hõng ja endiste aegade puudutus. See on kultuuri ja maitseelamuste kohtumispaik, mis meelitab alatasa enda juurde tagasi pöörduma, kandes külastajani unustatud eilsete miljöö.

On krooniliselt tasane pühapäeva pärastlõuna, mil rahvas hakkab tasapisi kuurortlinnast välja voolama. Ameerika autod nähtud, teevad turistid siit sääred. Ja võibolla mõned kohalikudki. Aga mina luban endal peitu pugeda möödunud sajandisse, isegi kui vaid üheks silmapilguks, mõneks suutäieks.

Nooruke püüdlik ettekandja märkab mind peaaegu kohe ja tõttab otsejoones minu juurde. Juhatab lauda nagu rafineeritud ja idüllilistes paikades kombeks. Justkui kardaks, et hindu nähes ära lähen. Mind ootab akna ääres laud vaatega merele. Kollakashallid lained loksuvad õrna tuule käes, olles nii lähedal,