Mesinikud müüvad sadade kilode kaupa linnumagusat

Hoolimata kerkinud hinnast vallutab läänemaine värske mesi siinseid turulette ja läheb hästi kaubaks ka Tallinnas.

„Siin on eile võetud. Siin on 1. juulil võetud. Siin on jaanipäeval võetud. Siin on mullune,” vuristas Vidruka mesinik Eda Proos neljapäeval Haapsalu turul. Leti ees vonkles saba, elevil kunded takseerisid kuldset linnumagusat täis purke. Kuigi mullust mett müüs Proos mulluse hinnaga, kõlas vastuseks alati: „Eilset, palun!” Esimeste minutitega oli Proosil 50-liitrisest purgist kümmekond juba müüdud.

Linnamäe mesinik Hardi Haabel laadis neljapäeva hommikul üle saja kilo mett peale, pani autole hääled sisse ja logistas Tallinna. „Püsikunded. Lepin kokku, viin kõigile korraga kohale,” ütles Haabel.

Mee eest tuleb ostjail välja käia rohkem kui mullu. „Euro panime otsa. Taara on kallim. Kütus on kallim. Kõik on kallim,” ütles Haabel.

