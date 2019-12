Eda Proos ja Mehis Ehanurm said eriolümpia teenete-ja hõbemärgid

Möödunud nädalal tähistati Teletornis eriolümpia liikumise 30. aastapäeva. Kõige teenekamaid töötajaid tunnustati kullatud teenetemärgiga ja kaua eriolümpiasse panustanud inimesi hõbemärgiga.

Teenetemärgi sai Haapsalu Viigi kooli õpetaja Eda Proos. Haapsalu kutsehariduskeskuse õpetaja Mehis Ehanurm oli hõbemärgi laureaat.

Lisaks said teenetemärgi Tõnu Karu, Aili Aus, Aada Teppo, Mallika Koel, Kalmer Sarv, Siret Kruk, Urmas Paju.

Tõnu Karu on üks Eriolümpia asutajaliikmetest ja algusaastate entusiastidest. Eda Proos, Aili Aus (Raiküla kool), Aada Teppo (Kroonuaia kool) on pühendunud kehalise kasvataja õpetajad, kes sel rindel mitu aastakümmet töötanud. Mallika Koel on Eriolümpia asutajaliige ning mitu aastakümmet pühendanud end vaimupuudega tippsportlaste treenimisele ning võistlemisele, tema õpilane Sirly Tiik on paraolümpiamängudelt võitnud kuldmedali. Kalmer Sarv on olnud pikaajaline koolijuht ning Eriolümpia sporditegevuste ja juhtimise juures mänginud võtmerolli. Siret Kruk on Eriolümpia süsteemis töötanud üle 20 aasta nii kehalise kasvatuse õpetajana kui paralleelselt organisatsioon juhina. Spordidirektorina on ta arendanud organisatsiooni programmi märkimisväärselt suureks ja sisukaks. Urmas Paju on on lisaks koolidirektori ametile juhtinud viimased 10 a EO Eesti Ühenduse tööd.

Hõbemärgi laureaate oli 16: ühenduse patroon Hannes Hermaküla, korvpalli eestvedaja Kuuno Tiitus, Kiigemetsa kooli õpetaja Reino Hobolainen, Haapsalu KHK õpetaja Mehis Ehanurm, Kosejõe kooli 25 a staaziga õpetaja ja treener Helen Tuisk, Türi Päevakeskusest Kalle Nõmmik, Maarja külast Eo asutajaliige ja bocce koordinaator Tiina Oimet, Nurme koolist Ülle Mülts, Porkuni koolist aktiivne treener ja õpetaja Evelyn Himma, Maarja kooli õpetaja-füsioterapeut, terviseprogrammi maaletooja ja aktiivne vabatahtlik Lii Laanoja, politsei tõrvikujooksu eestvedaja Marina Paddar, Vaeküla kooli endine õpetaja Johan Utt, ühenduse pikaajaline raamatupidaja Pille Simmulmann, endine Sotsiaalministeeriumi ametnik Raimo Saadi, JK Tuleviku tegevjuht Rain Tölpus, Eesti Jalgpalliliidu rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas. Teisi 30 aasta jooksul silma paistnud inimesi tänati ka tänukirjaga.