Viigi kool võõrustas eriolümpiat

Neljapäeval toimus Haapsalus Eesti eriolümpia ühenduse korraldatud suur matk vaimupuuetega lastele, mida võõrustas Viigi kooli pere.

Kuuekilomeetrisele matkarajale läks neljapäeva ennelõunal 130 last, kes said kaasa kaardi, mille järgi tuli sihtkohta jõuda.Teekond oli valitud nii, et see oleks läbitav ka ratastoolis.

Teele asuti Viigi koolist ja sealt mindi mööda viigiäärset raudteejaama ning sealt edasi Paralepa parkmetsa välijõusaali juurde. Tee peal täitsid lapsed ka ülesandeid.

„Nad pidid kaasa antud piltide järgi otsima üles konkreetsed kohad ja need kaardile märkima,“ ütles Viigi kooli õpetaja Eda Proos, kes oli matkaprogrammi koostaja. Nii vaadati üle kõik raudteejaama välieksponaadid, kanti kaardile kõik teele jäänud ausambad ja pandi kirja kohatud linnuliigid. Paralepa metsas ootasid lapsi ees töötoad: tuli määrata taimi, püstitadatelki, pääseda ülevesisest alast, teha jõusaalis harjutusi ja palju muudki. Kõik lapsed said koju kaasa eriolümpia diplomi ja EO Eesti ühenduse direktori tänusõnad matkal osalemise eest.

Hiline lõunasöök söödi metsas, kuhu Nurme bistroo oli pannud üles telgi. „Toitlustus oli suurepärane,“ kiitis Proos.

Proos tänas koolipere nimel eraldi rendiettevõte Cramot, kes toetas üritust sellega, et tõi Paralepa metsa tasuta kasutada välitualeti.

Proosi sõnul läks eriolümpia egiidi all toimunud matkapäev Haapsalus igati korda. „Paljud täiskasvanudki olid Haapsalus esimest korda ja lubasid, et tulevad kindlasti tagasi,“ ütles Proos. Erilist imetlust pälvis Viigi kooli asukoht ja kool ise.

Proos lisas, et Viigi kooli lastel oli eelmise päeva emotsioonidesttavapärasest suurem naeratus näolveel järgmisel hommikulgi.

Haapsallu sõitsid üle Eesti kokku seitse kooli, kus õpivad intellektipuudega lapsed: Randvere, Porkuni, Tartu Maarja, Tondi, Raikküla, Kallemäe ja Ämmuste kool. Eriolümpia ühenduse direktor Tiina Möll selgitas, et tegemist oli liikumisaktiivsuse päevaga, mida varem korraldati kord kahe aasta tagant. „Nüüd tahame seda teha igal aastal. Lastele mõjub selline päev kindlasti emotsionaalselt hästi ja füüsiliselt muidugi ka,“ ütles Möll.

Fotod erakogu