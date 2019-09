Teadust täis esmaspäev

TÖF ehk Teadlaste Öö Festival on Eesti (ja kogu Baltikumi) suurim teadust populariseerivate sündmuste sari, mis tänavu toimub juba neljateistkümnendat korda. Põhiüritusi saavad üle Eest teoksi 26.-28. septembrini, Haapsalus korraldab innovatsioonikeskus Innokas seda erandkorras päevasel ajal ja juba eeloleval esmaspäeval, 23 septembril. Haapsalu TÖFil tuleb juttu lageraiest ning taimede geneetilisest mitmekeskisusest, mida kuulama on oodatud 3000 õpilast.

Esmaspäeval kell 13 räägivad kultuurimaja kohvikus RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin ja RMK loodusteadlikkuse eestvedaja Kristi Parro metsahoiust nii, et seda jaguks ka järeltulevatele põlvedele. Innoka juht Angela Leppik põhjendas metsateema valikut sellega, et viimasel ajal on metsades tehtavad lageraied tõstatanud mitmeid probleeme. „See puudutab ka meid, Haapsalu kohalikke elanikke,” ütles Leppik.

Leppiku sõnul räägivad RMK töötajad Haapsalus sellestki, miks ja kuidas on vaja metsa hooldada. Samuti tõi Leppik välja kell 16 algava Tartu ülikooli maastike elurikkuse töörühma doktorandi Iris Reinula loengu „Miks on taimedele vaja geneetilist mitmekesisust ja miks peaksid sina sellest hoolima?”

Leppik meenutas kevadist nurmenukuvaatlust, kus otsiti erineva geenitüübiga nurmenukke, mille põhjal sai järeldada, milline on kõigi teiste niidutaimede käekäik. „Me ju niidame hoolega, võib-olla peaksime mõnel taimel laskma lõpuni kasvada, et nad saaksid seemendada,” ütles Leppik.

Aastaid on Innokas kutsunud teadlaste ööle ka Hiiumaa mudellennuklubi, mis tuleb kohale tänavugi. Sama klubi korraldab ka Innoka mudelllennuõpet. Peale selle saavad teadlaste ööle tulnud õpilased uurida lennusimulaatorit, rakette, droone ja minilennukeid.

Festivalil on messiala, toimuvad töötoad, saab näha Ahaa teadusteatri etendusi ja osaleda teaduskohviku vestlustes. Erinevad töötoad on mõeldud eri vanuseastmetele. Näiteks Lego Mindstorms EV3 õpetab nii õpilastele kui ka õpetajatele robotite ehitamist ja programmeerimist. „Õpetajad ei pea töötoast ise osa võtma, vaid võivad lihtsalt tutvuda, mida see endast kujutab,” ütles Leppik.

Õpilaste soovil on tänavu taas kavas hambajooga töötuba, mis õpetab liikumise kaudu, kuidas hoida hambaid tervena. „Paljud ei saanud selles töötoas osaleda eelmisel aastal ja soovisid seda teha sel aastal,” ütles Leppik.

TÖF algab esmaspäeval kell 10 Haapsalu kultuurimajas. Päeva esimene pool on mõeldud koolidele ja lasteaedadele ning teine pool vanematele teadushuvilistele. Kogu üritus lõpeb kell 18.